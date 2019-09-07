HABER

Tekirdağ'da otomobille cip çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 11:38 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da otomobille cip çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Çorlu-Tekirdağ yolu Işıklar mevkisinde, Tekirdağ istikametine seyir halindeki Recep Güler idaresindeki 59 FL 470 plakalı otomobil, karşı yönden gelen, Arzu Konyalı'nın kullandığı 39 LA 339 plakalı ciple çarpıştı.

Sürücüler Güler ve Konyalı ile cipte bulunan isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Recep Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

PARTNERSinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandıSinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandı
(Özel) Lösemi hastası çocuklara ‘İtfaiye’ dopingi(Özel) Lösemi hastası çocuklara ‘İtfaiye’ dopingi
Mahkemenin kararı avukatı ağlattı! Arkadaşı ise bayıldıMahkemenin kararı avukatı ağlattı! Arkadaşı ise bayıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çip Kaza ölü Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

New York'u salladı! Ayşe Hatun Önal rüzgarı

New York'u salladı! Ayşe Hatun Önal rüzgarı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Diyarbakır Valiliği'nden 'kayyum' açıklaması

Diyarbakır Valiliği'nden 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemenin kararı avukatı gözyaşlarına boğdu

Mahkemenin kararı avukatı ağlattı! Arkadaşı ise bayıldı

Feci kaza! kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika: İnfaz emirlerini veren DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

İnfaz emirlerini veren DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

FSM'de polisten kaçan araç kaza yaptı! Trafik durdu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

Muhabbet kuşlarının can çekiştiğini görünce suni teneffüs yaptı

Can çekiştiğini görünce suni teneffüs yaptı ama...

İzmir Enternasyonal Fuarı 88. kez kapılarını açtı

88'inci kez kapılarını açtı! İzmirliler akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.