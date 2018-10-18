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Tekirdağ'da 'palalı' soyguncu tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 15:54 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, girdiği akaryakıt istasyonunda elindeki 'pala' olarak adlandırılan kesici aletle market kasasından 600 lira çaldığı güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek gözaltına alınan Burak Satar, tutuklandı.

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, girdiği akaryakıt istasyonunda elindeki 'pala' olarak adlandırılan kesici aletle market kasasından 600 lira çaldığı güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek gözaltına alınan Burak Satar, tutuklandı. Çerkezköy ilçesinde, akaryakıt istasyonuna önceki gün saat 05.00 sıralarında elindeki pala ile gelen şüpheli, market kasasından tehditle 600 lira çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemesi sonucunda şüphelinin kimliğinin Burak Satar olduğu belirlendi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Burak Satar'ı yakalayarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Satar, paraya ihtiyacı olduğu için soygunu gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söyledi. Çerkezköy İlçe emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Burak Satar, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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