Tekirdağ'da para nakil aracından soygun

TEKİRDAĞ (AA) - Ergene'de para nakil aracından 2 milyon lira çalınmasıyla ilgili aracın güvenlik görevlileri gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, firmalardan toplanan paraları taşıyan zırhlı nakil aracının güvenlik görevlileri E.A. ve F.Ö, para almak için Velimeşe Mahallesi TEM Otoyolu Edirne istikametindeki bir dinlenme tesisine girdi.

Tesisten çıktıklarında aracın kapısının açık olduğunu fark eden ve 2 milyon liranın çalındığını belirleyen güvenlik görevlileri, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, etrafta geniş çaplı inceleme başlatırken, kapıların zorlanmadan açıldığını tespit etti.

Araçtaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen jandarma, E.A ve F.Ö'yü gözaltına aldı.

Paraları çalan ve kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

