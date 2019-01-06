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Tekirdağ'da, park halindeki 3 özel halk otobüsü yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.01.2019 09:54 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da park halindeki 3 özel halk otobüsü, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da park halindeki 3 özel halk otobüsü, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Merkez Süleymanpaşa ilçesi Otogar kavşağında otobüslerin park ettiği alanda, bir özel halk otobüsünde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yandaki iki otobüse daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, söndürüldü. Otobüsler kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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