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Tekirdağ’da park halindeki araçta yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 12:05 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Otomobilden dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar araçtan uzaklaşarak büyük panik yaşadı.
Araç yangını Tekirdağ’ın Süleymanapaşa İlçesi Soysal Sokak üzerinde bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirerek araçtan uzak durmaya çalıştı. Araçtaki dumanların iyice artmasıyla çevrede bulunan bazı vatandaşlar araçtaki yangının daha fazla büyümemesi için yangın tüpü ile yangına müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri duman çıkan araca müdahale etti. Çevredeki kalabalıkta itfaiye ekiplerinin çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Bölgeye gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Araçtaki yangın tamamen söndürülürken, A.E. isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen 34 GHB 17 plakalı araçta hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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