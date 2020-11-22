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Tekirdağ’da pikap ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

22.11.2020 23:45 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde pikap ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Muratlı ilçesi çevreyolunun Kırkkepenekli Mahallesi bölgesinde kalan kavşakta meydana geldi.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde pikap ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Muratlı ilçesi çevreyolunun Kırkkepenekli Mahallesi bölgesinde kalan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan E. idaresindeki 06 AGJ 476 plakalı pikap türü araç ile Erdem G. yönetimindeki 05 LN 532 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 05 LN 532 plakalı otomobil sürücüsü Erdem G. ile araçtaki yolcular Aşkın K. ve Elvan G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, Tekirdağ Devlet Hastanesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.
Kazayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

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