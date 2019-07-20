Tekirdağ’da piknik alanında çöp tepkisi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir piknik alanının çöplüğü andırması tepki çekti.

Kadıköy Mahallesi’nde çoğunlukla hafta sonu pikniğe gelen bazı duyarsız kişiler, yiyip içip bıraktığı çöpler nedeniyle piknik alanının güzelliğini hiçe sayıyor.

Arkadaşlarıyla piknik için gittiği Kadıköy’de gördüğü manzaranın içini acıttığını ifade eden inşaat ustası Gökhan Gök, piknikçilerin duyarsız ve sorumsuzca davrandığını belirtti. Duyarlı vatandaş Gökhan Gök, yedikleri yiyeceklerin ambalaj atıklarını öylece bırakıp gittiklerini, daha sonra da rüzgarın etkisiyle etrafa dağıldıklarını ve çöplük görüntüsü oluşturduğunu söyledi.

Piknik için gelen vatandaşlar, geldikleri yeri nasıl temiz görmek istiyorlarsa, giderken de çevreyi temiz bırakmaları istendi.



