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Tekirdağ'da PKK propagandası 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 16:28 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı suçlamasıyla 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı suçlamasıyla 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ergene ilçesinde 2 kişinin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Ergene ilçesine operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, 8 mermi, 3 cep telefonu, 2 sim kart, 2 hafıza kartı ve 1 tablet ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, firari olduğu belirtilen 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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