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Tekirdağ’da PKK/KCK propaganası yapmaktan yakalanan 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 16:20 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 2 kişi yakalandı.

Tekirdağ’da PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 2 kişi yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
PKK/KCK terör örgütünün Tekirdağ’daki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat üzerine Ergene ilçesinde 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız 7.65 tabanca ve tabancaya ait şarjör, 8 adet fişek, 3 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 2 adet hafıza kartı ve 1 adet tablete de el konuldu.
Yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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