HABER

Tekirdağ'da plajlarda yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 15:50 | Son Güncelleme

Kentteki mavi bayraklı plajlar, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlardan ilgi görüyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajlarında, Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanıyor.

Bayramın üçüncü gününde, sıcak havanın da etkisiyle vatandaşlar ve turistler, mavi bayraklı plajları doldurdu. Tatilciler, mavi bayraklı plajların yanı sıra Kumbağ ve Hoşköy'de güneş ve denizin keyfini çıkardı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Barut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da bayram dolayısıyla tatilci yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Kente gelenlerin memnun olduğunu ve tatilin keyfini çıkardığını anlatan Barut, "Uçmakdere'de ziyaretçiler doğayla iç içe tatil geçirme fırsatı buluyor. Tekirdağ'da doğal güzelliklere, yöresel lezzetlere, tarihi yapılara ve denize ulaşmak mümkün." dedi.

Barut, son yıllarda artan mavi bayraklı plaj sayısının kentin turizm potansiyelini artırdığını da kaydetti.

İstanbul'da gelen Fatih Şeker ise yakınlığı nedeniyle tatil için Tekirdağ'ı tercih ettiklerini, mavi bayraklı plajların çok güzel olduğunu belirtti.

Öte yandan, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dalgalar nedeniyle vatandaşları denizde fazla açılmamaları konusunda uyardı.

PARTNERİç organ mesajı nasıl yapılır?İç organ mesajı nasıl yapılır?
Eminönü'nde bayram yoğunluğuEminönü'nde bayram yoğunluğu
Nepal’deki Müslümanların bayram coşkusuNepal’deki Müslümanların bayram coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mavi bayrak Tatil Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Olay paylaşım! Tepki yağdı

Olay paylaşım! Tepki yağdı

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

Hatay'da tren traktöre çarptı! Görüntüler şoke etti

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

Emniyet kemeri takan ailelere jandarmadan tatil hediyesi

Jandarmanın durdurduğu ailelere sürpriz

Düğün dönüşü kaza! İki genç kız hayatını kaybetti

Dilara ve Edanur'dan kahreden haber!

Sakarya'da denize giriş yasaklandı!

Flaş! Denize girişler yasaklandı

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.