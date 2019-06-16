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Tekirdağ’da plakasız araç duvara çarptı: 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 16:35 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde plakasız bir araç, bir apartmanın bahçe duvarına çarptı.

Tekirdağ’da plakasız araç duvara çarptı: 1 ağır yaralı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde plakasız bir araç, bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Atatürk Mahallesi Erbay Caddesi Yuvam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede süratli bir şekilde ilerleyen Hasan U. (18) idaresindeki araç, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Kazada genç sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralanan Hasan U.’yu Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada hurdaya dönen araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden çekilirken, çevredeki vatandaşlar sürücünün alkollü olduğunu iddia etti.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Tekirdağ’da plakasız araç duvara çarptı: 1 ağır yaralı

Tekirdağ’da plakasız araç duvara çarptı: 1 ağır yaralı

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