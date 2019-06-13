Tekirdağ'da polisin denizden çıkardıkları şaşırttı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin Marmara Denizi'nde yaptığı temizlik çalışmalarında, su altından lavabo, tabak, lastik, sandalyeler çıkarıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sahil dolgu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, belediye ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli 6 dalgıç, Marmara Denizi debinde temizlik çalışması yaptı.

Süleymanpaşa sahilinde 6 dalgıç polisin sudan çıkardıkları ise görünleri şaşırttı. Suyun altından araç lastikleri, çelik tabak, lavabo, plastik sandalye ve çok sayıda pet şişe çıkarıldı. Toplanan çöplerin Süleymanpaşa sahilinde vatandaşlara sergileneceği belirtildi.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Kenan Taşkın, "Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında belediye olarak bizlerde şuan bulunduğunuz alanda deniz kirliliğine dikkat çekilmesi amacıyla, valiliğimiz ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ile birlikte bu etkinliği yaptık. Çıkan atıkları hep birlikte gördük. Süleymanpaşa halkımıza bu konuda çevre duyarlılığı noktasında hep birlikte uyarılarımız olacak" dedi.