Tekirdağ'da polisten emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri trafikte cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmayan sürücüler ve kırmızı ışık ihlallerine karşı tedbirlerini arttırdı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde araç sürücülerine yönelik cep telefonu ve emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi.Vatandaşların emniyet kemeri takmaları ve direksiyon başında cep telefonu kullanmamaları konusunda duyarlılığı artırmak amacı ile Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktaları gerçekleştirildi. Kent merkezinde birçok noktada yapılan uygulamalara takılan araç sürücüleri emniyet kemeri kullanmanın öneminden bahsederek cep telefonu kullanmada yaşanabilecek kazaları anlattılar. Polis ekipleri, kemer takmayan ve direksiyon başında telefonla konuşan sürücülere cezai işlem uygulandı.

SÜRÜCÜLERE 100 BİN 517 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan uygulamalarda 261 araç sürücüsüne 100 bin 517 lira idari para cezasını uygulandı, 1 motosiklet olmak üzere 12 araç da trafikten men edildi.

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