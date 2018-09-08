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Tekirdağ'da Ressam İbrahim Balaban Müzesi açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2018 16:50 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Belediyesi, Nazım Hikmet'in cezaevi arkadaşı ressam İbrahim Balaban'ın belediyeye bağışladığı tabloları ve kişisel dokümanlarından oluşan Ressam İbrahim Balaban Müzesi, törenle ziyarete açıldı.

Tekirdağ'da Ressam İbrahim Balaban Müzesi açıldı

TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Belediyesi, Nazım Hikmet'in cezaevi arkadaşı ressam İbrahim Balaban'ın belediyeye bağışladığı tabloları ve kişisel dokümanlarından oluşan Ressam İbrahim Balaban Müzesi, törenle ziyarete açıldı.
Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi Sefa Sokak'taki Ressam İbrahim Babalan Müzesi'nin açılışına İlçe Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, usta şair Nazım Hikmet'in hayatta olan üç arkadaşından İbrahim Balaban, gazeteci-yazar Hıfzı Topuz, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu nedeniyle kentte bulunan heykel sanatçıları, Alarm Art Sanat Topluluğu üyesi sanatçılar, İbrahim Balaban'ın ailesi ile sanatseverler katıldı.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, ressam İbrahim Balaban ve gazeteci Hıfzı Topuz ile nasıl tanıştıklarını ve Balaban Müzesi fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Eşkinat'ın ardından Hıfzı Topuz, Nazım Hikmet ile ilgili anılarını anlatırken, ressam İbrahim Balaban ise usta şairin kendisi ile ilgili yazdığı şiiri okudu. Topuz ve Balaban, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a Balaban'ın eserlerine sahip çıktığı ve bir müzede yaşattığı için teşekkür etti.
Daha sonra açılışa katılan sanatseverler, Başkan Eşkinat, Hıfzı Topuz ve İbrahim Balaban öncülüğünde müzeyi gezdi.

FOTOĞRAFLI

Tekirdağ'da Ressam İbrahim Balaban Müzesi açıldıTekirdağ'da Ressam İbrahim Balaban Müzesi açıldıTekirdağ'da Ressam İbrahim Balaban Müzesi açıldıTekirdağ'da Ressam İbrahim Balaban Müzesi açıldı

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