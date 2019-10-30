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Tekirdağ'da restore edilen Türk-Macar Kültür Evi açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 20:04 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen törenle restorasyonu tamamlanan Türk- Macar Kültür Evi açıldı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen törenle restorasyonu tamamlanan Türk- Macar Kültür Evi açıldı.
Süleymanpaşa ilçesindeki Ertuğrul Mahallesi'nde restorasyonu tamamlanan Türk-Macar Kültür Evi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Macaristan Dış Macarlar Müsteşarı Arpad Potapi, Laszlo Keller Macaristan Başkonsolosu, Türk Macar Dostluk Derneği Başkanı Istvan Szabo, kurum müdürleri ve davetliler katıldı. Törende konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türk-Macar dostluğunun Osmanlı dönemine kadar dayandığını söyleyerek, "Türkler ve Macarlar tarih boyunca birbirleriyle güzel ilişkileri olan iki ulus. 16'ncı yüzyıldan 17'nci yüzyılın sonuna kadar Macarlar ile atalarımız olan Osmanlı birlikte yaşadı. Türkler ile Macarlar arasından her zaman iyi ilişkiler var olmuştur" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Türk-Macar dostluğunda Tekirdağ'ın bir köprü görevi gördüğünü ve bu dostluğu Türk- Macar Kültür Evi'nin daha da pekiştiğini ifade ederek, "İçinde yaşadığımız toprakları değerli kılan sadece havası, doğası, kültürü, sanatı değil, içinde barındırdığı farklı renkteki kültürleridir. Bu güzelliklerden nasibini almış şanslı illerimizden biri de Tekirdağ'dır" diye konuştu.
Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ise Türkiye'nin her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Tekirdağ'a gelirken evime gelir gibi geliyorum her zaman. Çünkü Türkiye'de bulunan şehirlerden en Macar şehir Tekirdağ'dır. İkili ilişkilerimiz her alan da çok iyi. Hem ekonomi, hem siyasi olarak. Kültür iş birliğimizi projeler bazında yürütüyoruz. Projelerden de geçici ve kalıcı projeler var. Geçici projeler konserler, sergiler ve bu çeşit faaliyetlerdir. Ama kalıcı projeler ise gerçekten insan hafızasında kalan projelerdir. Bu projelerin başında, Tekirdağ bulunuyor. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Tekirdağ hem hoşgörüsü ile hem Macar severliği ile bizim gönlümüzde yerini aldı. Alacak değil aldı. Hem de 1930'lardan beri gönlümüzdedir. Ve sanırım bizlerce İstanbul'dan sonra en çok bilinen şehir, Rodosto yani Tekirdağ'dır. Ben çocukken ve daha çok gençken ve benim gibi tüm çocuklara Rodosto'nun ne olduğunu, Macarlar için neden önemli olduğunu öğretiyorlar. Bu ikili ilişkilerimize çok fazlar şey katan bir durum" dedi.
Macar Kültür Evi, konuşmaların ardından kurdele kesilip hizmete açıldı.

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