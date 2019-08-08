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Tekirdağ’da Roma ve Bizans dönemlerine ait 135 parça tarihi eser ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 17:29 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da Roma ve Bizans dönemlerine ait 135 parça tarihi eser ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi yakalandı.Tekirdağ İl jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda tarihi eser kaçakçılığı yapan şüpheliler tespit edildi.

Tekirdağ’da Roma ve Bizans dönemlerine ait 135 parça tarihi eser ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi yakalandı.
Tekirdağ İl jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda tarihi eser kaçakçılığı yapan şüpheliler tespit edildi. Tespit çalışmalarının ardından merkez ilçe Süleymanpaşa’ya bağlı İnecik ve Otmanlı ile Şarköy ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde bulunan adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Eş zamanlı operasyon kapsamında Roma ve Bizans dönemlerine ait 1 mermer yazıt, 1 mermer obje, 24 gümüş sikke, 111 tunç, bronz ve toprak parça olmak üzere toplam 135 tarihi eser niteliğine sahip obje ile 1 dedektör ele geçirildi. Olaya ilişkin M.Y., Ş.S., C.S. ve R.Ş. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Tekirdağ’da Roma ve Bizans dönemlerine ait 135 parça tarihi eser ele geçirildi

Tekirdağ’da Roma ve Bizans dönemlerine ait 135 parça tarihi eser ele geçirildi

Tekirdağ’da Roma ve Bizans dönemlerine ait 135 parça tarihi eser ele geçirildi

Tekirdağ’da Roma ve Bizans dönemlerine ait 135 parça tarihi eser ele geçirildi

Tekirdağ’da Roma ve Bizans dönemlerine ait 135 parça tarihi eser ele geçirildi

Tekirdağ’da Roma ve Bizans dönemlerine ait 135 parça tarihi eser ele geçirildi

Tekirdağ’da Roma ve Bizans dönemlerine ait 135 parça tarihi eser ele geçirildi

Tekirdağ’da Roma ve Bizans dönemlerine ait 135 parça tarihi eser ele geçirildi

Tekirdağ’da Roma ve Bizans dönemlerine ait 135 parça tarihi eser ele geçirildi

Tekirdağ’da Roma ve Bizans dönemlerine ait 135 parça tarihi eser ele geçirildi

Tekirdağ’da Roma ve Bizans dönemlerine ait 135 parça tarihi eser ele geçirildi

Tekirdağ’da Roma ve Bizans dönemlerine ait 135 parça tarihi eser ele geçirildi

Tekirdağ’da Roma ve Bizans dönemlerine ait 135 parça tarihi eser ele geçirildi

Tekirdağ’da Roma ve Bizans dönemlerine ait 135 parça tarihi eser ele geçirildi

Tekirdağ’da Roma ve Bizans dönemlerine ait 135 parça tarihi eser ele geçirildi

Tekirdağ’da Roma ve Bizans dönemlerine ait 135 parça tarihi eser ele geçirildi

Tekirdağ’da Roma ve Bizans dönemlerine ait 135 parça tarihi eser ele geçirildi

Tekirdağ’da Roma ve Bizans dönemlerine ait 135 parça tarihi eser ele geçirildi

Tekirdağ’da Roma ve Bizans dönemlerine ait 135 parça tarihi eser ele geçirildi

Tekirdağ’da Roma ve Bizans dönemlerine ait 135 parça tarihi eser ele geçirildi

Tekirdağ’da Roma ve Bizans dönemlerine ait 135 parça tarihi eser ele geçirildi
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