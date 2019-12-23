Tekirdağ'da, 'Rumeli-Tekirdağ Göç' çalıştayı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği'nce, 'Rumeli-Tekirdağ Göç' çalıştayı düzenlendi. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İlker, Osmanlı Devleti'nin zayıflamasıyla 19'uncu yüz yıldan itibaren yüz binlerce insanın Rumeli'yi terk ederek anavatana sığındığını söyledi.

NKÜ Rektörlük Konferans salonundaki çalıştaya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, akademisyenler, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Çalıştayda söz alan Vali Aziz Yıldırım, Balkan Savaşları'ndan bahsederek, "Balkan Şavaşları ve sonrasında yaşanan süreçler, 1989 yılında yaşanan göç hareketi, pek çok trajediye sebep olmuştur. Bu yaşananları unutmamalı, unutturmamalıyız. Tarihi tekerrürden ibarettir diyorlar, 'Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi' der Mehmet Akif Ersoy. Tarih şuuru olmayan milletler, yaşadıkları olaylardan ders almazsa, bu da o milletler için yeni felaketlere, yeni musibetlere neden olur. Geçmişimizi bilmeden geleceğe emin adımlarla ilerleyemeyiz. Bu düşünceden yola çıkılarak yapılan bu çalıştayın tarih bilincini aşılama açısından faydalı olacağını umuyor, bu çalıştay sonucunda hazırlanacak olan kitap, Tekirdağ'ın tarihine ışık olacak, bu konuda çalışma yapmak isteyenlere önemli bir kaynak olacaktır" dedi.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de çok güzel bir çalıştaya ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Göç her aile her insan için farklı anıları olan bir husus. Bu vesileyle bizler de bu konuda bir şeyler yapmak istedik. Bu çalıştaya katılanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bugün Tekirdağ'da güzel bir çalıştay gerçekleştirilecek. Bazı tarihsel gerçekler bir kez daha ortaya çıkacak" diye konuştu.

'EN BÜYÜK ACILAR BALKAN SAVAŞLARI'NDA YAŞANMIŞTIR'

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İlker Alp de, Osmanlı Devleti'nin zayıflamasıyla 19'ncu yüz yıldan itibaren yüz binlerce insanın Rumeli'yi terk ederek anavatana sığındığını ifade etti. Alp, tarihte bazı dönemlerde soykırım ve göçlerin yaygın olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "1821-1826 yılları arasında Yunan isyanı sırasında 400 bin Türk'ü Yunanlılar katletmişlerdi. Aynı zamanda bütün Türk eserlerini yok etmişlerdi. 93 harbinde de aynı hadiseler yaşanmıştı. 93 harbi yıllarında 350 bin Türk katledilirken 1 milyondan fazla insan yurdundan olmuştur. Yine Balkan Savaşları'na geldiğimiz zaman tam anlamıyla bir soykırım yaşanmıştır. Türk tarihindeki en büyük acılar bu süreçte gerçekleşmiştir. Batı kaynaklarına göre sadece Türklerden 632 bin sivil katledilmiştir. 440 bin kişi zorunlu göçe tabi tutulmuştur. Doğu Trakya'da 300 bin kişi vahşice öldürülmüş."

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