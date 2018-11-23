HABER

Tekirdağ'da rüşvet operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 14:14 | Son Güncelleme

Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yasak bölgede balık avlanmasıyla ilgili rüşvet iddialarına ilişkin 20 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yasak bölgede balık avlanmasıyla ilgili rüşvet iddialarına ilişkin 20 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasak bölgede balık avlamak için bazı kişilere rüşvet verildiği iddiaları üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 20'si yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Aralarında özel güvenlik ile sahil güvenlik personellerini de bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

PARTNERTrendyol’un Efsane Günler kampanyaları ile alışveriş çok avantajlı! Trendyol’un Efsane Günler kampanyaları ile alışveriş çok avantajlı!
"Amerika, Irak ve Suriye hattını terör laboratuvarına döndürmüştür""Amerika, Irak ve Suriye hattını terör laboratuvarına döndürmüştür"
Eski mezunlar 46 yıl sonra buluştu Eski mezunlar 46 yıl sonra buluştu 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon rüşvet Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt Belediye Başkanı'na saldırı girişimi

Esenyurt Belediye Başkanı'na saldırı girişimi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ağlatan sürpriz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ağlatan sürpriz

Doktor bebeği kontrol edince dehşete düştü!

Doktor bebeği kontrol edince dehşete düştü!

Zorla cinsel ilişkiye girdi, hamile bıraktı sonrası daha da korkunç

Zorla cinsel ilişkiye girdi, hamile bıraktı sonrası daha da korkunç

Antalya sahilleri, dedektörle değerli eşya arayanlara kaldı

Antalya sahilleri, dedektörle değerli eşya arayanlara kaldı

Sırada o şehir var! Bin 500 ev daha yıkılıyor

Sırada o şehir var! Bin 500 ev daha yıkılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.