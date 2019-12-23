HABER

Tekirdağ'da şadırvanın kurşun levhalarını çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 11:17 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da şadırvanın kurşun levhalarını çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cami şadırvanının kurşun levhalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Cemaliye Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'ne gece yarısı gelen Ş.Y. ve T.K, şadırvanın çatısındaki kurşun levhaları sökerek kaçtı.

Sabah namazı için camiye gelenler hırsızlığı fark ederek durumu polise bildirdi.

Caminin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimlikleri belirlenen Ş.Y. ve T.K'yi adreslerine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesine sevk edilen Ş.Y. ve T.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

PARTNER8 gün sonra zam geliyor!8 gün sonra zam geliyor!
İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu (5)İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu (5)
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıEskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cami şadırvanı Çorlu hırsızlık Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Usta oyuncudan acı haber

Usta oyuncudan acı haber

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in oğlu ve yeğenine 5 yıl hapis istemi

Böcek'in oğlu ve yeğenine 5 yıl hapis istemi

Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

Denizli'de can pazarı! Yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Hastanelerin acil servisleri doldu taştı

Hastanelerin acil servisleri doldu taştı

İkiz kardeşinin kimliğini kullanıyordu, polis kıskıvrak yakaladı

Cezaevi firarisinin ikiz kardeş oyununu polis bozdu

Bursa'daki vahşette yeni gelişme! Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.