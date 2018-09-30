Tekirdağ'da sağanak

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.
Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde sağanak nedeniyle yayalar zor anlar yaşadı, trafik akışı zaman zaman aksadı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındığı görüldü.
Kuvvetli yağışın etkisini bugün ve yarın sürdürmesinin beklendiği bildirildi.
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