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Tekirdağ'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 16:07 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da sağanak

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, etkisini artıran sağanak hayatını olumsuz etkiledi.

İlçe genelinde öğle saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı caddelerde trafik akışında aksamalar yaşandı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise iş merkezleri ve alışveriş merkezlerine girerek ıslanmaktan korunmaya çalıştı.

Yağmur nedeniyle trafik akışındaki aksamalar polis ekiplerince giderilmeye çalışıldı.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçede, yağışın aralıklarla gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çorlu sağanak yağmur

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