HABER

Tekirdağ'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 09:32 | Son Güncelleme

Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu. Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde sağanak nedeniyle zaman zaman trafik akışı aksadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'la ilgili belgeler de var! Yıllardır tüm dünyadan saklamışlarİstanbul'la ilgili belgeler de var! Yıllardır tüm dünyadan saklamışlar
Türkiye’nin en geniş katılımlı acil tıbbi kurtarma tatbikatı için hazırlıklar başladıTürkiye’nin en geniş katılımlı acil tıbbi kurtarma tatbikatı için hazırlıklar başladı
Bu sefer başrolde gerçek ‘Karadeniz kadını’ varBu sefer başrolde gerçek ‘Karadeniz kadını’ var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
olumsuz sağanak Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

'Kaşıkçı parçalara ayrıldığında...'

'Kaşıkçı parçalara ayrıldığında...'

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'nın operasyonları PKK'da korku ve paniğe yol açtı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Günlük burç yorumları 11 Temmuz Perşembe - Ay ve Venüs arasında olumlu açı!

Ay ve Venüs arasında olumlu açı!

Son dakika! TEM'de meydana 3 farklı kaza trafiği durma noktasına getirdi

TEM'de 3 farklı kaza! Trafik kilit...

Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu

Gören Avrupa sanıyor ama burası Karadeniz'in saklı cenneti

Son dakika! Muğla'daki yangınla ilgili Bakan Pakdemirli'den açıklama

Muğla'daki yangınla ilgili Bakan Pakdemirli'den açıklama

Adana ve Mersin'de DHKP-C operasyonu

Şafak vakti terör örgütüne operasyon! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.