Tekirdağ'da sağanak

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu. Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde sağanak nedeniyle zaman zaman trafik akışı aksadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

