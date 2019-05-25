HABER

Tekirdağ'da sağanak ve dolu etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 16:20 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da sağanak ve dolu etkili oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sağanak ve dolu, yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış, bir süre dolu şeklinde devam etti.

İlçeye bağlı 7 mahallede şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle 5 bin dönüme yakın ekili tarım alanı zarar gördü.

Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı Bilal Temurtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerin ürünlerinde zararlar meydana geldiğini belirterek, "Yerde gördüğünüz gibi bir karış buz var. Yerine göre bazı yerlerde 25-30 santim yüksekliğinde. Çoğu misket büyüklüğünde, bazıları da ceviz büyüklüğünde. Buğday tarlaları çok kötü. Ayçiçeği tarlalarını da silip süpürmüş. Allah'tan gelen, yapacak ve diyecek bir şeyimiz yok." dedi.

Çiftçi Berkant Yılmaz da yaklaşık 500 dönüme yakın arazisinin zarar gördüğünü ifade ederek, "Öğleden sonra aniden gelen dolu yağışı, İshakça ve çevresinde ciddi zararlara sebep oldu. Ayçiçeği ve buğdaylarda yüzde 70'e kadar zarar var. Görüntülerden anlaşılacağı üzere çok şiddetliydi. Herkese geçmiş olsun." diye konuştu.

Şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle bazı mahallelerde ağaçlar yola devrildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri şiddetli dolunun zarara uğrattığı tarlalarda zarar tespit çalışmasının yapılacağını belirtti.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Çerkez sürgünü için denize karanfil bıraktılarÇerkez sürgünü için denize karanfil bıraktılar
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan:Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5 bin dönüm ekili alan 7 mahallede Bilal Temurtaş dolu yağışı Malkara Şiddetli yağmur ve rüzgar zarara yol açtı

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi (Son depremler AFAD-Kandilli)

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Çankırı’da skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

Ataşehir'de can pazarı! Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.