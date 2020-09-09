HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekirdağ’da sahte bal operasyonu

Tekirdağ’da sahte bal operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 18:42 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da polis ve tarım müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 buçuk ton sahte olduğu iddia edilen bal ele geçirildi.Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platformu Tekirdağ Temsilciliğinin bildirmesiyle birlikte Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro ekipleri, operasyon düzenledi.

Tekirdağ’da sahte bal operasyonu

Tekirdağ’da polis ve tarım müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 buçuk ton sahte olduğu iddia edilen bal ele geçirildi.
Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platformu Tekirdağ Temsilciliğinin bildirmesiyle birlikte Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında tenekelerde piyasaya sürülmeye hazır sahte olduğu iddia edilen 1 ton 400 kilo bal ele geçirildi.
Yapılan incelemede sahte olduğu belirlenen ballara el konularak, tahlil yapılmak üzere laboratuvara götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek
FETÖ'den yakalanmıştı! Eski spiker Erkan Akkuş tutuklandıFETÖ'den yakalanmıştı! Eski spiker Erkan Akkuş tutuklandı
6-7 Eylül olaylarının tarihi!6-7 Eylül olaylarının tarihi!
En Çok Okunan Haberler
Müge Anlı'da kahreden olay! Aleyna Çakır olayında gözyaşları sel oldu
Müge Anlı'da kahreden olay! Aleyna Çakır olayında gözyaşları sel oldu
Koronavirüs tedavisi gören Başkan'ın durumu ciddi
Koronavirüs tedavisi gören Başkan'ın durumu ciddi
AVM'lerde yeni dönem! İşte yeni önlemler
AVM'lerde yeni dönem! İşte yeni önlemler
Öldürüp valize koydukları kadını bulmak için TV'ye çıkmış
Öldürüp valize koydukları kadını bulmak için TV'ye çıkmış
Konya'da korkunç kaza!
Konya'da korkunç kaza!
Koronadan korunmada yeni yöntem geliyor
Koronadan korunmada yeni yöntem geliyor
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
Diğer Haberler
AA Genel Müdürlüğünde baltalı saldırgan paniği!
Anadolu Ajansı'nda baltalı saldırgan paniği!
Koronavirüse yakalanmıştı! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den iyi haber
Yoğun bakıma alınmıştı! İyi haber
FETÖ'den yakalanmıştı! Eski spiker Erkan Akkuş tutuklandı
FETÖ'den yakalanmıştı! Eski spiker Erkan Akkuş tutuklandı
Mardin'de evde karantinada olan koronavirüs hastalarına bileklik takılacak
Karantinadaki koronavirüs hastalarına bileklik takılacak
İskelenin halatı koptu, 2 işçi ölümden döndü
Korku dolu anlar: 2 işçi ölümden döndü
4 yıldır terörden aranıyordu, motosiklet denetiminde yakalandı
4 yıldır terörden aranıyordu, böyle yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.