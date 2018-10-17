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Tekirdağ'da sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 17:44 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da sahte içki operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda, kaçak üretilen bin 600 litre içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede sahte içki üreten ve satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda M.U. gözaltına alınırken, şüphelinin evinde yapılan aramada kaçak üretilen bin 600 litre içki, 480 dolum yapılmak üzere hazırlanan bir litrelik şişe, 15 şişelenmiş içki, içki imalatında kullanılan su arıtma cihazı, çelik kazanlar ve damıtmada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Sahte içkilere imha edilmek üzere el konuldu.

Gözaltındaki şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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kaçak içki rakı Tekirdağ

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