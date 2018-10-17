Tekirdağ'da sahte içki üretilen eve baskın

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da jandarma ekiplerince baskın yapılan evde sahte içki üretiminde kullanılan cihazların yanı sıra 1600 litre sahte rakı, 15 şişe bandrolsüz rakı ve 500 boş şişe ele geçirildi. Ev sahibi M.U. gözaltına alındı.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde Hürriyet Mahallesi'nde oturan M.U.'nun evinde sahte içki ürettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla eve baskın yapan jandarma ekipleri 1600 litre kaçak rakı, 15 şişe satışa hazır bandrolsüz rakı, 500 boş şişe, rakı imalatında kullanılan su arıtma cihazı, çelik kazanlar ve damıtma malzemeleri ele geçirdi. Gözaltına alınan M.U. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Tekirdağ Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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