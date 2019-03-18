Tekirdağ'da şehit aileleri ve gazilere yemek

Ruhan YALÇIN TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ Valisi Aziz Yıldırım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümünde şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek düzenledi. Vali Aziz Yıldırım, Çanakkale Zaferi'nin yazılmasında, vatan için canını feda eden şehitlerin hakkının ödenemeyeceğini söyledi. Tarih boyunca Türkiye'ye boyun eğdirmeye çalışanların asla başarılı olamayacağını ifade eden Yıldırım, Türk milleti bu vatanı kanıyla canıyla kazandı. Bu milleti asla bu topraklardan atamayacaklar. Bu bayrak inmeyecek, bu ezanlar dinmeyecek. Bize Çanakkale Zaferi gururuna yaşatan şehitlerimizi saygıyla anıyorum dedi. Öte yandan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı etkilikleri, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Köprübaşında kurulan stantta vatandaşlara günün anısına zor şartlarda mücadele eden kahraman Türk askerlerinin o günün menüsü olan şekersiz hoşaf ve çorba dağıtıldı. Etkinlikte jandarma erlerinin Çanakkale'de askerlerin giydikleri tarihi kıyafetlerle nöbet tutması vatandaşları duygulandırdı.

