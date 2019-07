Tekirdağ’da şehit yakınları ve gaziler yemekte buluştu

Tekirdağ Valiliğince 15 Temmuz ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit yakınları ve gazilere yönelik yemekli programı düzenlendi.

Tekirdağ Valiliğince 15 Temmuz ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlen programa çok sayıda şehit yakını ve gazilerin yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri katıldı.

Programda bir konuşma yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Sizler en değerli varlıklarınızı bu vatan için toprağa verdiniz. Bunun dünyada herhangi bir maddi karşılığı olamaz. Bundan daha kıymetli, bundan daha büyük bir fedakârlık yoktur. Onların bu kahramanlıkları ve fedakârlıkları bizim varlık sebebimiz olmuştur. Sizlerin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Allah sizlerden binlerce kez razı olsun. Türkiye’yi terör örgütleri aracılığıyla, terör eylemleriyle, teröristlerle istediği şekilde yönlendireceğini sananlar beyhude uğraşıyorlar. Bizim için şehitlik makamların en yücesidir. Toprağa verdiğimiz her şehidimiz, gazilik mertebesine ulaşan her kardeşimiz, devlet ve millet olarak varlığımızın, birliğimizin, geleceğimizin adeta birer mührü, birer kilidi gibidir. Biz şehitlerimizin, hatıralarını inşallah ilelebet yaşatacağız. Ama bu insanlık dışı eylemleri yapan teröristler sadece ve sadece nefretle, lanetle anılacaktır. Şehit ve gazilerimizin bizim için, ülkemiz için yaptıkları fedakârlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Onlar çocuklarımız güzel sabahlara uyansın, Ramazan’da kandiller yansın, kubbelerimiz Allah kelamıyla inlesin diye canlarını feda ettiler. Onlar Selimiye’de, Süleymaniye’de, Diyarbakır Ulu Camii’nde bayram sabahları hiç eksik olmasın diye şehit oldular” dedi.

Vali Yıldırım konuşmasının devamında, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bizim istiklalimizin ve bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir. Kahramanmaraş’ı Sütçü İmam’dan, İstanbul’un fethini Ulubatlı Hasan’dan ayrı düşünebilir miyiz? Çanakkale’yi Seyit Onbaşı’nın cesaretini anlatmadan yahut Gazi Mustafa Kemal’i anmadan anlatabilir miyiz? Kurtuluş Savaşımızın her bir cephesi şehit ve gazilerimizin hikâyeleriyle bezeli değil midir? Ne mutlu bize ki, yüz yıl önceki yüksek karakterli ruh ne ise hala bu memleketin çocukları sancak yere düşmesin diye, bu topraklar bize hep vatan kalsın diye aynı ruhu ortaya koymaktadır. Bu ruh, milli irademizi çalmak isteyen, uğruna binlerce şehit verdiğimiz cumhuriyetimizin içini boşaltmak isteyen, FETÖ militanları karşısında da bizi muvaffak etmiştir. Türk milleti’nin bu yüksek karakterli ruhunu yanına almayan hiçbir yapının bu topraklarda barınamayacağını tüm dünya 15 Temmuz akşamı bir kez daha görmüştür. Bu vesileyle buradan bir kez daha milleti, bayrağı, vatanı ve devleti için canlarını feda eden, bir gül bahçesine girercesine kara toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve dualarla yâd ediyorum. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına da tekrar sabırlar diliyorum. Vatanımızı, istiklalimizi, birlik ve beraberliğimizi canları pahasına savunan, bu kutlu mücadele sırasında yaralanan tüm gazilerimize de şükranlarımı ifade ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” diyerek sözlerini noktaladı.