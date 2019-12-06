HABER

Tekirdağ'da SGK'yi zarara uğrattığı iddia edilen 49 şüpheliden 31'i tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 16:45 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da SGK'yi zarara uğrattığı iddia edilen 49 şüpheliden 31'i tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hayali kişilere piyasa değeri yüksek ilaç yazdıkları ve para karşılığı sağlık raporu verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında doktor ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 49 şüpheliden 31'i tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılıkça serbest bırakıldı.

Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklandı, 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Polis ekipleri, Çerkezköy Devlet Hastanesinde görevli, aralarında bazı doktor ve kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilerin, piyasa değeri yüksek kanser, bağışıklık sistemleri ve enfeksiyon hastalıklarında kullanılan ilaçları reçete edip alarak Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) fatura ettiği iddiasıyla çalışma başlatmıştı.

Bu şekilde hayali kişilere reçete edilerek alınan ilaçların maliyetinin 5 milyon liranın üzerinde olduğu, şüphelilerin para karşılığı sağlık raporu da verdiği belirlenmişti.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen yakalama kararının ardından harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonda, SGK'yi zarara uğrattığı tespit edilen, aralarında doktor, ilaç mümessili, eczacı kalfası ve hastane çalışanlarının da bulunduğu 49 şüpheliyi gözaltına almıştı.

PARTNER O köyü kutup ayıları bastı! O köyü kutup ayıları bastı!
25 yıl ceza alan cani kocanın işkence ettiği karısı konuştu25 yıl ceza alan cani kocanın işkence ettiği karısı konuştu
Günay Gönülaçar’ın ölümüne ilişkin iddianamesi hazırlandıGünay Gönülaçar’ın ölümüne ilişkin iddianamesi hazırlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çerkezköy SAĞLIK RAPORU sahte reçete SGK Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

İBB'den flaş karar! Faaliyetleri resmen durduruldu

İBB'den flaş karar! Faaliyetleri resmen durduruldu

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

Demirtaş’ın eşi, anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Demirtaş’ın eşi, anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Paranız cebinizde kalsın

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Paranız cebinizde kalsın

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Ağrı'da sıcak çatışma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Ağrı'da sıcak çatışma

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Dışişleri'nden flaş 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Ayşe Karaman’ın ölmeden önce paylaştığı görüntüler ortaya çıktı

Ölmeden önce paylaştığı görüntüler ortaya çıktı!

Okmeydanı D-100'de kaza! Trafik kilit

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza!

Son dakika: Yargıtay, Hakan Çınar ve Murat Soysal'ın cezalarını onadı

Hakan Çınar ve Murat Soysal'ın cezalarını onandı

Ceren'in babasından yürek yakan sözler! 'İdama karşıyım ama...'

Ceren'in babasından yürek yakan sözler! 'İdama karşıyım ama...'

İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 19’ uygulaması

İstanbul'da dev denetim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.