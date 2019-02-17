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Tekirdağ'da silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 12:42 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, değişik marka ve çaplarda 11 tabanca, 6 kurusıkı tabanca ve 10 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda Ö.A. ve F.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.A. tutuklanırken, F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kaçaçılık operasyon silah Tekirdağ

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