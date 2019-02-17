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Tekirdağ’da silah kaçakçılığı operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 17:59 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da polis ekiplerince silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da polis ekiplerince silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlenerek, değişik marka ve çaplarda 11 tabanca, 6 kurusıkı tabanca ve 10 av tüfeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında Ö.A. ve F.D. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden Ö.A. tutuklanırken, F.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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