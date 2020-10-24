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Tekirdağ’da silah operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 12:47 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ’ın iki ilçesinde eş zamanlı ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Narkotik, Tem, Kom, Özel Harekat ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde ruhsatsız silah operasyonu düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ’ın iki ilçesinde eş zamanlı ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Narkotik, Tem, Kom, Özel Harekat ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde ruhsatsız silah operasyonu düzenledi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa Aydoğdu ve Karadeniz TOKİ Mahalleleri ile Çorlu Hıdır ağa mahallelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda belirlenen adreslerde tek tek arama yapıldı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, çok sayıda fişek, motor şasisi numarası kazınmış 1 adet motosiklet ile dolandırıcılık suçundan aranması bulunan bir kişi gözaltına alındı. Ruhsatsız silah ve fişeklerle ilgili 4 kişi hakkında 6136 SKM suçundan işlem başlatılırken, olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

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