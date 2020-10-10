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Tekirdağ’da silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 12:17 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve binlerce tabanca fişeği ele geçirildi.Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karahalil ve Barbaros Mahallelerinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barbaros ve Karahalil Mahallelerinde düzenledikleri operasyonda, S.D., E.Ç.

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve binlerce tabanca fişeği ele geçirildi.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karahalil ve Barbaros Mahallelerinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barbaros ve Karahalil Mahallelerinde düzenledikleri operasyonda, S.D., E.Ç. ve B.A.Y. isimli 3 şüpheli şahsın adres ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda, 1 adet 9 mm. ruhsatsız tabanca, 5 adet 9 mm çapında kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, bin 172 adet 9 mm. tabanca fişeği, 20 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 6 adet 12 cal. ruhsatsız av tüfeği, kurusıkıdan bozma tabanca yapımında kullanılan tezgah ile birlikte muhtelif aletler ele geçirildi.
Operasyonda şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilerek, tutuklama talebiyle çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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