Tekirdağ’da silahlı kavga: 1 ölü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde, daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 2 kişi tartıştı.

Kavganın büyümesi üzerine Emrah Açar isimli şahıs, Erkan Acar'ı (28) silahla yaraladı.

Yaralanan Erkan Acar, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan Emrah Açar'ın yakalanması için çalışma başlattı.

