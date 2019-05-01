Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada, bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli İ.G. ile aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresinde (TESKİ) görevli Ç.A tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.G tabancayla Ç.A'ya ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan İ.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

