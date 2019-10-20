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Tekirdağ'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 18:04 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde Gürkan Taşır idaresindeki motosiklete, seyir halindeyken daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen E.Ü tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.

Olayda Taşır ile motosiklette yolcu olarak bulunan eşi Dilber Taşır yaralandı.

Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan, Dilber Taşır, hayatını kaybetti, Gürkan Taşır'ın ise hastanede tedavisi sürüyor.

Polise ekipleri tarafından yakalanan E.Ü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Süleymanpaşa Tekirdağ

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