Tekirdağ'da silahlı saldırı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1. Sokak'ta, Salih Durmuş (49) ile market alışverişinden dönen Melike Baştürk (42), arkalarından gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sonucu Durmuş ve Baştürk ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Durmuş müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Baştürk'ün tedavisi sürüyor.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

