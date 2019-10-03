HABER

Tekirdağ'da sis

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 09:04 | Son Güncelleme

Yoğun sis nedeniyle yoluna devam edemeyen bazı şilep ve tankerler, Tekirdağ sahiline demirledi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, özellikle şehir merkezi ile Tekirdağ - Hayrabolu ve Tekirdağ - Malkara kara yollarında görüş mesafesini azalttı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metreye kadar düşerken, ekipler trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Bu arada, yoğun sis nedeniyle yoluna devam edemeyen bazı yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tankerler, Tekirdağ sahiline demirledi.

PARTNER Yine yapacağını yaptı! Eda Taşpınar bu pozlarla sosyal medyayı salladı Yine yapacağını yaptı! Eda Taşpınar bu pozlarla sosyal medyayı salladı
(Özel) Sigarayı bırakana ödül, bırakamayana ceza(Özel) Sigarayı bırakana ödül, bırakamayana ceza
Yabancı turistler gelin ve damadı araçtan indirip çiftetelli oynadıYabancı turistler gelin ve damadı araçtan indirip çiftetelli oynadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Görüş sis tanker Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Bilal Erdoğan aktif siyasete neden girmedi?

Bilal Erdoğan aktif siyasete neden girmedi?

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar için açıklama

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar için açıklama

Onyekuru depremi! 3 ay önce transfer olmuştu ama...

Onyekuru depremi! 3 ay önce transfer olmuştu ama...

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Burası Bodrum! Önce patlama sesi geldi ardından asfalt çöktü!

Burası Bodrum! Önce patlama sesi geldi ardından asfalt çöktü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla-Antalya yolunda yolcu otobüsünde yangın çıktı

Yolcu otobüsünde yangın!

Van'da dev uyuşturucu operasyonu

Van'da dev uyuşturucu operasyonu

Son dakika! Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Ankara'da sahte içki operasyonu! Öğrencilerin gittiği mekanlara satmışlar

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

AB'den ABD'ye ticari misilleme uyarısı

AB'den ABD'ye ticari misilleme uyarısı

Ankara'da otomobil reklam panosuna çarptı: 1 yaralı

Ankara'da feci kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.