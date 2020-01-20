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  4. Tekirdağ'da sit alanında kaçak kazıya 3 gözaltı

Tekirdağ'da sit alanında kaçak kazıya 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 12:51 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde polis, 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişiyi yakaladı.

Tekirdağ'da sit alanında kaçak kazıya 3 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde polis, 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişiyi yakaladı.
Marmara Ereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kamaderesi Mahallesi Dağyolu mevkisinde 1'inci derece sit alanında park halinde bulunan 25 LU 331 plakalı araçta arama yaptı. Araç sürücüsü H.S.C.'nin, yapılan GBT sorgusunda 1990 yılında kötü muamele nedeniyle meslekten ihraç edilen eski polis memuru olduğu tespit edildi. Polisin sit alanında neden beklediğini sorması üzerine itirafta bulunan H.S.C, kaçak kazı yaptıklarını ve yanında 2 kişi daha olduğunu belirtti. H.S.C., polisi kazı alanına götürdü. Polis, el fenerleri ile yaptığı kontrolde, sit alanı içerisinde bulunan yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukur içerisinde, M.K. ve M.S. adli 2 kişiyi kazı yaparken yakaladı. Kaçak kazı alanı içi ve çevresinde kazı yapmak amacıyla kullanılan jeneratör, kazı aletleri, yedi adet telefon ele geçirildi. Polisin gözaltına aldığı 3 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

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Tekirdağ'da sit alanında kaçak kazıya 3 gözaltı

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