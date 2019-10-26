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Tekirdağ'da sonbahar güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 12:18 | Son Güncelleme

"Ganoslar Yolu" parkurunda sonbaharda sarı ve kahverenginin farklı tonlarıyla "renk cümbüşü" yaşanıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bulunan Ganos Dağı'ndaki "Ganoslar Yolu" parkurunda, sonbaharda sarı ve kahverenginin farklı tonlarıyla "renk cümbüşü" yaşanmaya başladı.

Şehre adını veren "Tekir" dağının en yüksek kesimi olan Ganos Dağı'ndaki "Ganoslar Yolu" parkuru ve Uçmakdere Mahallesi, sonbahardaki renk cümbüşü ile ilgi çekiyor.

Fotosafari tutkunları ve doğaseverlerin özellikle hafta sonu vazgeçilmez rotalarından olan Ganoslar, sonbaharın gelişiyle farklı bir güzelliğe büründü.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın deniz turizminin yanı sıra doğa, ekstrem ve spor turizminde de ön plana çıkmaya başladığını söyledi.

"Dört mevsim güzel bir bölge"

Tekirdağ'da doğası gereği her mevsimde farklı güzelliklerin yaşandığını ifade eden Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Süleymanpaşa ile Şarköy ilçeleri arasında Ganos silsilesi içerisinde bulunan bölge, tabiat parkı olarak tescil edildi. Bu tabiat parkurları içerisinde çocuk oyun alanları, günübirlik konaklama alanları mevcut. Ziyaretçiler gerek yürüyüş, gerek fotosafari, gerekse piknik yapmak için geldiklerinde bu bölgemizde bu imkanları rahatlıkla bulabilecek. Tekirdağ, sadece denizi ve yeşili ile değil sonbaharın sarısı, kırmızısı, kahverengisi ile dört mevsimin güzelliklerini ortaya koyan bir bölge." dedi.

Tekirdağ'ın her mevsim tatil ve günübirlik geziler için cazip bir bölge olduğunu dile getiren Hacıoğlu, sonbaharın sunduğu bu renk şöleninin tadını çıkarmak için herkesi Tekirdağ'a beklediklerini ifade etti.

Uçmakdere Mahallesi'ne gezmeye gelen Kazım Cingü de Tekirdağ'da sonbaharda ayrı bir güzelliğin yaşandığını belirterek, tabiatın eşsiz güzelliklerinin tadını çıkardığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ganos Dağı sonbahar Tekirdağ

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