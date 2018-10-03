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Tekirdağ'da suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 15:43 | Son Güncelleme

Tekirdağ ve ilçelerinde bir suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı - Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, silah yapımında kullanılan malzeme, sahte basın kartı ve sahte polis kimliği ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ ve ilçelerinde bir suç örgütüne yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde "öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, nitelikli yağma, silah kaçakçılığı ve rüşvet" suçlarını işledikleri iddia edilen bir organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Çok sayıda polis ekibinin katılımıyla eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, silah yapımında kullanılan malzeme, sahte basın kartı ve sahte polis kimliği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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