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Tekirdağ'da suç örgütüne operasyon: 5'i polis 21 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 11:30 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da, yurt dışından getirilen araçları parçalayarak, piyasaya sürmek isteyen suç örgütü üyelerine düzenlenen operasyonda, 5'i polis memuru 21 kişi gözaltına alındı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da, yurt dışından getirilen araçları parçalayarak, piyasaya sürmek isteyen suç örgütü üyelerine düzenlenen operasyonda, 5'i polis memuru 21 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, 53 araca el koyuldu.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yurt dışından getirilen araçları parçalayarak, piyasaya sürmek isteyen suç örgütü üyeleri belirlendi. Polis, geniş kapsamlı başlattığı soruşturma kapsamında, aylar süren teknik ve fiziki takip yaptı. Çalışmada, yurt dışından getirilen araçlarda değişiklik yapıp, piyasaya sürmek isteyenlerin kimlikleri tespit edilerek, adreslerine Tekirdağ merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 5'i polis memuru 21 kişi, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltına alınırken, 2 kişinin aranmasına devam ediliyor. Operasyon kapsamında 53 araca el koyulurken, 26 aracın ise kriminal incelemesi sürdürülüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde sorgularına başlandı.

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