Tekirdağ'da şüpheli ölüm

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kaza yapan otomobilin sürücüsünün başından silahla vurulduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkisinde, 34 KY 2519 plakalı otomobilin bariyerlere çarptığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Hasan Kara'nın başından silahla vurulduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri, otomobilde yaptıkları aramada bir tabanca ile boş kovan buldu.

Araçta yapılan incelemenin ardından, Kara'nın cesedi, otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

