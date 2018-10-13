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Tekirdağ'da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 15:39 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da şüpheli ölüm

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yalnız yaşayan Turgay Göl (35), evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Rumeli Mahallesi'ndeki bir apartmanda yalnız yaşayan Göl'e ulaşamayan arkadaşları durumundan endişe ederek polise haber verdi.

Polis nezaretinde eve giren arkadaşları, Göl'ü hareketsiz halde buldu.

Ekiplerin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Göl'ün cesedi, otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Çorlu şüpheli ölüm

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