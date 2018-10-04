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Tekirdağ'da tabanca ile başından vurulup öldürüldü, cesedi yakılıp gömüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 22:08 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kayıp başvurusu yapılan Gökhan Altunpul'un tartıştığı köylüsü tarafından başından tabanca ile vurularak öldürüldüğü, cesedinin yakılıp ardından tarlaya gömüldüğü ortaya çıktı.

Ruhan YALÇIN- Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kayıp başvurusu yapılan Gökhan Altunpul'un tartıştığı köylüsü tarafından başından tabanca ile vurularak öldürüldüğü, cesedinin yakılıp ardından tarlaya gömüldüğü ortaya çıktı. Polis, cinayetle ilgili 1 kişiyi yakalarken, firari 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çorlu'da oturan Şafak Altunpul, 18 Eylül günü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek eşi Gökhan Altunpul'dan iki gündür haber alamadığını belirterek, kayıp başvurusunda bulundu. Eşinin telefonlarına cevap vermediğini belirten Şafak Altunpul, yaptığı araştırmada eşinin Marmara Ereğlisi ilçesinin Yençiftlik beldesinde köylüsü Turan E.'nin işlettiği bir eğlence mekanına gittiğini öğrendi. Eşinin mekandan gece saat 02.00 sıralarında arkadaşına ait 41 DF 438 plakalı otomobille ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alamadığını belirterek, hayatından endişe ettiğini anlattı.

Başvuru üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ortak ekip kurarak, geniş çaplı yaptığı araştırmada Gökhan Altunpul'un son olarak kullandığı 41 DF 438 plakalı otomobili İstanbul'un Bağcılar ilçesinde içinde kan izleri ve bir boş kovan ile terk edilmiş bulununca soruşturma derinleştirildi.

Polis, Gökhan Altunpul'un son olarak birlikte olduğu tespit edilen kişilerin ifadesine başvurdu. Şüpheli sıfatı ile ifadeleri alınan kişiler Altunpul'un olay günü Turan lle birlikte otomobille gezmeye çıktıklarını anlattı. Polis, ifadeler üzerine derinleştirdiği soruşturmada Gökhan Altunpul'un birlikte otomobille gezmeye çıktığı Turan E. ile aralarında küfürlü yaşanan tartışma sırasında Turan E.'nin üzerindeki tabanca ile Altunpul'un başına ateş ederek öldürdüğü, daha sonra cesedi Yeniçiftlik beldesinde işlettiği kulübe götürüp, çalışanı Serdar A. ile deniz sahilinde üzerinde benzin dökerek yaktıkları, cesedin yanmayan kemiklerini de Serdar A. tarafından Yeniçiftlik beldesinde araziye gömdüğünü belirlendi.

Tekirdağ polisi soruşturmasında cinayete Çetin K.'nın da karıştığını belirleyerek, gözaltına aldı. Çetin K. polisteki ifadesinde, Turan E.'nin öldürüp, Serdar A.'nın yaktığı ceset parçaları Yeniçiftlik beldesinde gömdüklerini itiraf etti. Çetin K.'nın ifadeleri üzerine bugün bölgede cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan kazıda yakılmış kemik, ceset parçaları ve kafatası bulundu.

Polis, cinayetin firari zanlıları Turan E ile Serdar A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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