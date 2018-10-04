Tekirdağ'da tabanca ile başından vurulup öldürüldü, cesedi yakılıp gömüldü

Ruhan YALÇIN- Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kayıp başvurusu yapılan Gökhan Altunpul'un tartıştığı köylüsü tarafından başından tabanca ile vurularak öldürüldüğü, cesedinin yakılıp ardından tarlaya gömüldüğü ortaya çıktı. Polis, cinayetle ilgili 1 kişiyi yakalarken, firari 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çorlu'da oturan Şafak Altunpul, 18 Eylül günü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek eşi Gökhan Altunpul'dan iki gündür haber alamadığını belirterek, kayıp başvurusunda bulundu. Eşinin telefonlarına cevap vermediğini belirten Şafak Altunpul, yaptığı araştırmada eşinin Marmara Ereğlisi ilçesinin Yençiftlik beldesinde köylüsü Turan E.'nin işlettiği bir eğlence mekanına gittiğini öğrendi. Eşinin mekandan gece saat 02.00 sıralarında arkadaşına ait 41 DF 438 plakalı otomobille ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alamadığını belirterek, hayatından endişe ettiğini anlattı.

Başvuru üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ortak ekip kurarak, geniş çaplı yaptığı araştırmada Gökhan Altunpul'un son olarak kullandığı 41 DF 438 plakalı otomobili İstanbul'un Bağcılar ilçesinde içinde kan izleri ve bir boş kovan ile terk edilmiş bulununca soruşturma derinleştirildi.