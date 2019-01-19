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Tekirdağ'da taciz iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 18:02 | Son Güncelleme

Çorlu ilçesinde kadınları taciz ettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kadınlara tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Sinan Mahallesi'nde N.Ö. isimli kadın, motosikletle yanından geçen birinin kendisini taciz ettiği iddiasıyla emniyete şikayette bulundu.

Çalışma başlatan ekipler, olaydan bir gün sonra aynı mahallede Z.Ç, Muhittin Mahallesi'nde ise Y.Ö. isimli kadınların motosikletli bir kişinin tacizine uğradığı yönünde şikayetlerin yapıldığını tespit etti.

Görgü tanıklarının verdiği eşkal ve güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkan ekipler, şüpheli C.K'yi Muhittin Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çorlu iddia taciz

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