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Tekirdağ'da tarihi dokuyu yaşatacak proje hizmete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 00:21 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi tarafından kent meydanını 1921 tarihindeki gibi yansıtacak meydan düzenlemesi tamamlandı, Süleymanpaşa Katlı Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi projesi kapsamında çevredeki binaların istimlak edilerek yapımı tamamlanan katlı yeraltı otoparkı hizmete açıldı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi tarafından kent meydanını 1921 tarihindeki gibi yansıtacak meydan düzenlemesi tamamlandı, Süleymanpaşa Katlı Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi projesi kapsamında çevredeki binaların istimlak edilerek yapımı tamamlanan katlı yeraltı otoparkı hizmete açıldı.

Eski Üç Kemaller Parkı'nda düzenlenen açılışa Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

'TARİHİ BİNALARIN ÖNÜ AÇILDI'

Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, kentleri çekici kılan ve kimlik kazandıran en önemli bölgenin sahip olduğu meydanlar olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da proje ile Tekirdağ'ın nefes alacağını ifade etti. Büyükşehir belediyesi olarak ilçe ayrımı yapmaksızın her yere eşit şekilde destek vereceklerini belirterek, Albayrak, "Düzenlenen meydan projesi ile il merkezindeki tarihi binaların önünün açıldığını, bakıldığında, tarihi valilik binası, tarihi belediye binası, Rüstempaşa Camse, Eski Cami ve Orta Cami’nin bulunduğu alan tıpkı 1921'deki meydanı anımsatacak şekilde düzenlendi. Burası artık birçok etkinliklerin yapıldığı, insanların canı sıkıldığı zaman gezip eğleneceği alan haline olacak. Akşamları şu havuzun renkli gösterisinde Tekirdağ'ın üzümü salkım, salkım şarkısını dinlendiğiniz zaman rahatlayacaksınız. Bizim görevimizi sadece Süleymanpaşa'ya hizmet etmek değil. Bütün ilçelerimize ayrım gözetmeden aynı desteği aynı yardımı yapacağız. Çünkü bizi bu göreve Tekirdağ halkı getirdi. Tekirdağ halkı hizmetlerin en güzelini almaya layıktır" dedi.

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