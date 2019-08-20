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Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 11:31 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da polis ekiplerinin, tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, çok sayıda sikke ile metal objeler ele geçirildi.

Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)-TEKİRDAĞ'da polis ekiplerinin, tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, çok sayıda sikke ile metal objeler ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına aldı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde bazı kişilerin tarihi eser kaçıracağı yaptığı bilgisini aldı. İhbarı değerlendiren ekipler 100'üncü Yıl Mahallesi'nde iş yeri olarak kullanılan depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada, 17 sikke, 44 eski tarihli madeni para, metal objeler, 1901 yapımı ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermi ele geçirdi. Depoda ayrıca detektör ile tarihi eser kazılarında kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi.
Ele geçirilen tarihi eser ve malzemelere polis ekipleri tarafından el konurken, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltıTekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltıTekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltıTekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

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