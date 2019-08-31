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Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 16:12 | Son Güncelleme

Çorlu ilçesinde tarihi eser niteliğinde 59 obje ele geçirildi, iki kadın şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 59 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çorlu KOM Grup Amirliği ekiplerince, tarihi eser niteliği taşıyan eşyanın kente getirerek satılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, Çorlu Otogarı'nda şüphe üzerine iki kadını durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında tarihi eser niteliğindeki mızrak ucu, metal obje, sikke ve üzerinde Arapça harfler bulunan metal yüzükten oluşan 59 parça eşya ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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operasyon tarihi eser Tekirdağ

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