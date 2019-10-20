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Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 12:58 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, 1'inci derece SİT alanında define arayan 2 kişi, jandarma tarafından buldukları tarihi eserlerle birlikte suçüstü yakalandı.

Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, 1'inci derece SİT alanında define arayan 2 kişi, jandarma tarafından buldukları tarihi eserlerle birlikte suçüstü yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kermeyan Mahallesi'nde bulunan 1'inci derece arkeolojik SİT alanında izinsiz kazı yapılarak define arandığını belirledi. Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, Roma ve Bizans dönemlerine ait farklı boy ve şekillerde 4 vazo ile küp, sikkeler, 71 tarihi eser obje, 1 define aramakta kullanılan dedektör ve 7.65 mimetre çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ö. ile İ.H. gözaltına alınırken, tarihi eserler incelenmek üzere Tekirdağ Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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